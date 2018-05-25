Белорусские пенсии снижаются пятый месяц

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Снижение реального размера пенсий наблюдается пятый месяц подряд (в декабре 2017-го — на 0,3%, январе — на 0,8%, феврале — на 0,7%, марте — на 0,8%) после роста в ноябре 2017 года на 4,3%.

Средний размер пенсии по возрасту в апреле 2018 года по сравнению с мартом не изменился и составлял 323,2 рубля, сообщает БелаПАН.

В органах по труду, занятости и социальной защите в апреле 2018 года на учете состояло 2 млн 592,3 тыс. пенсионеров, средний размер назначенных им пенсий составил 314,8 рубля.

Средний размер пенсии по инвалидности составил 291,3 рубля, по случаю потери кормильца — 221,1, социальных пенсий — 184,9.

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