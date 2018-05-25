В минском метро подросток спрыгнул на пути за упавшим мобильником

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На станции метро «Восток» 13-летний подросток спрыгнул с платформы на пути, чтобы поднять упавший мобильный телефон. Ему чудом удалось избежать удара током от контактного рельса с напряжением 825 вольт.

Служба безопасности станции метро «Восток» пригласила подростка для дачи объяснений. С ним провели разъяснительную беседу. Выяснилось, что парень даже не предполагал о грозящей опасности и не знал как правильно действовать, сообщает TUT.by.

Если вы уронили на пути какой-то предмет — сразу обратитесь к работнику станции или воспользуйтесь устройством экстренной связи, которое находится на стене в конце любой платформы. Оказавшись на путях, ни в коем случае нельзя пытаться самостоятельно выбраться с пути: вдоль края платформы проходит контактный рельс с напряжением 825 вольт. Если при падении на рельсы вы сохранили возможность двигаться самостоятельно, то быстро проследуйте к месту остановки головного вагона поезда.

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Тэги: минское метро Минский метрополитен мобильный телефон Город: Минск

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