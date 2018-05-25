В Минске откроют аккумуляторный завод

Компания «АртСтилИнвест» наладит производство аккумуляторных батарей и зарядных устройств в свободной экономической зоне «Минск» в первом квартале 2019 года.

«АртСтилИнвест» планирует производить щелочные аккумуляторные батареи, тяговые батареи для транспортных средств, стартерные аккумуляторы для тепловозов, шахтные аккумуляторы, аккумуляторные батареи для систем альтернативной энергетики, стационарные АКБ, аккумуляторы для погрузчиков, телекоммуникационного оборудования, электроэнергетики, железнодорожного транспорта, системы железнодорожной связи и автоматики, написано на сайте СЭЗ .

Компания также будет осуществлять сервисные работы по ремонту и техническому обслуживанию аккумуляторных батарей.

Организовав производство в СЭЗ «Минск», «АртСтилИнвест» станет единственным предприятием в Беларуси, выпускающим современные щелочные промышленные аккумуляторные батареи и зарядные устройства к ним. Пока данный товар полностью импортируется.