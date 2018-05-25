В Минске откроют аккумуляторный завод

/ Экономика
Просмотров: 4 Комментариев: 0

Компания «АртСтилИнвест» наладит производство аккумуляторных батарей и зарядных устройств в свободной экономической зоне «Минск» в первом квартале 2019 года.

«АртСтилИнвест» планирует производить щелочные аккумуляторные батареи, тяговые батареи для транспортных средств, стартерные аккумуляторы для тепловозов, шахтные аккумуляторы, аккумуляторные батареи для систем альтернативной энергетики, стационарные АКБ, аккумуляторы для погрузчиков, телекоммуникационного оборудования, электроэнергетики, железнодорожного транспорта, системы железнодорожной связи и автоматики, написано на сайте СЭЗ.

Компания также будет осуществлять сервисные работы по ремонту и техническому обслуживанию аккумуляторных батарей.

Организовав производство в СЭЗ «Минск», «АртСтилИнвест» станет единственным предприятием в Беларуси, выпускающим современные щелочные промышленные аккумуляторные батареи и зарядные устройства к ним. Пока данный товар полностью импортируется.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: аккумуляторный завод СЭЗ Минск АртСтилИнвест Шабаны Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

«Черный пиар из 90-х». На брестского активиста состряпали поклеп в интернете

«Черный пиар из 90-х». На брестского активиста состряпали поклеп в интернете

«Усиление репрессий». Уволена врач, выступившая на митинге в Бресте

«Усиление репрессий». Уволена врач, выступившая на митинге в Бресте

«Брестчанки против свинца». Акция против аккумуляторного завода

«Брестчанки против свинца». Акция против аккумуляторного завода

«Чиновники нас не слышат». В Бресте прошла акция против строительства завода

«Чиновники нас не слышат». В Бресте прошла акция против строительства завода

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)