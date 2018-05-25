Трамп снова допустил встречу с лидером КНДР

Президент США заявил, что его встреча с Ким Чен Ыном все еще может состояться 12 июня, как и было запланировано, несмотря на то что днем ранее Белый дом объявил об отмене саммита.

«Посмотрим, как пойдет. Это может даже быть 12-е июня. Мы сейчас с ними говорим. Они очень хотят это сделать, и нам бы хотелось это сделать», — передает Би-Би-Си слова Трампа.

Об отмене встречи говорилось в письме Трампа, направленном северокорейскому лидеру в четверг. «Я очень хотел встретиться с вами. К сожалению, из-за ужасного гнева и открытой враждебности в последнем вашем заявлении я считаю невозможным провести эту давно запланированную встречу», — указано в письме.

Заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Ке Гван подчеркивал, что Пхеньян глубоко сожалеет о решении Вашингтона отказаться от переговоров.