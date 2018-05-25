Путин не будет выдвигаться на следующий срок

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Президент России заявил, что намерен придерживаться нормы Конституции России, запрещающей одному лицу занимать должность главы государства более двух сроков подряд.

«Я всегда строго придерживался и придерживаюсь Конституции РФ. Сейчас у меня второй срок подряд. И, как вы помните, я был дважды до этого президентом, а потом покинул пост президента, потому что Конституция не позволяла избираться в третий раз. И я намерен придерживаться этого правила и в будущем», — передает БЕЛТА слова российского главы.

Путин занимал пост президента в течение двух сроков в 2000-2008 годы. В 2008-2012 годы он работал премьер-министром во время президентства Дмитрия Медведева. Он вновь получил возможность выдвинуть свою кандидатуру на выборах 2012 года. В этом году он вступил в должность второй раз подряд, его срок полномочий завершится 7 мая 2024 года.

После победы на выборах Путин прокомментировал предположение о его возможном возвращении на президентский пост в 2030 году, назвав это смешным: «Давайте посчитаем... Я что, до ста лет буду здесь сидеть? Нет!».

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Тэги: президент России президенсткие выборы Конституция России Персона: Владимир Путин Город: Москва

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  • Значит, "достойного" преемника уже подготовил. Первый указ которого будет о неприкосновенности вовика и его окружения. Show must go on... .