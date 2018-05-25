Путин не будет выдвигаться на следующий срок
Президент России заявил, что намерен придерживаться нормы Конституции России, запрещающей одному лицу занимать должность главы государства более двух сроков подряд.
«Я всегда строго придерживался и придерживаюсь Конституции РФ. Сейчас у меня второй срок подряд. И, как вы помните, я был дважды до этого президентом, а потом покинул пост президента, потому что Конституция не позволяла избираться в третий раз. И я намерен придерживаться этого правила и в будущем», — передает
Путин занимал пост президента в течение двух сроков в 2000-2008 годы. В 2008-2012 годы он работал премьер-министром во время президентства Дмитрия Медведева. Он вновь получил возможность выдвинуть свою кандидатуру на выборах 2012 года. В этом году он вступил в должность второй раз подряд, его срок полномочий завершится 7 мая 2024 года.
После победы на выборах Путин прокомментировал предположение о его возможном возвращении на президентский пост в 2030 году, назвав это смешным: «Давайте посчитаем... Я что, до ста лет буду здесь сидеть? Нет!».
Обсудим?