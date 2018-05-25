Беларусь и Украина обозначат на местности 360 км границы

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С 2014 года с белорусской стороны обозначено более 387 км государственной границы.

«С начала этого года с делимитационной карты на местность на участке ответственности Беларуси вынесено почти 44 км границы с установкой 170 временных знаков. Эта работа сейчас проходит в Наровлянском районе Гомельской области. Еще около 33 км вынесено на участке ответственности Украины с установкой 97 временных знаков в пределах Лельчицкого и Ельского районов Гомельской области. Всего в этом году планируем совместно с украинской стороной вынести на местность около 360 км государственной границы», — передает БЕЛТА слова Анатолия Лаппо, председателя Госпогранкомитета.

Он доволен результатами, учитывая, «по какой труднопроходимой местности проходит рубеж» между нашими странами.

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Тэги: демаркация границы Беларусь-Украина Персона: Анатолий Лаппо

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