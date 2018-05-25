В России отменили спектакль о пытках по звонку из ФСБ

Показ спектакля «Пытки» московского «Театра.doc» в Санкт-Петербурге отменили по просьбе арендатора площадки.

Представители площадки связались с продюсерами театра и сказали, что им поступило предписание из прокуратуры отменить спектакль. Показать предписание или прислать его фото менеджеры «Безликих» отказались. Кроме того, они заявили продюсерам театра, что директору проекта звонили из ФСБ и грозили закрыть площадку в случае, если спектакль «Театра.doc» на ней состоится, передает Мeduza.io .

Участники спектакля ищут новую площадку и юридическую помощь, чтобы обеспечить безопасность гастролей.

Спектакль «Пытки» драматурга Екатерины Косаревской и режиссера Алексея Полиховича основан на свидетельствах бывших политических заключенных, независимых журналистов, антифашистов и правозащитников, подвергавшихся пыткам полиции или ФСБ. В частности, в спектакле идет речь о фигурантах «Пензенского дела», которых, согласно их показаниям, пытают сотрудники ФСБ в Санкт-Петербурге.