Госпогранкомитет откажется от бумажных пропусков

ГПК планирует отказаться от бумажных пропусков в пограничную зону и пограничную полосу.

«В недалеком будущем мы планируем отказаться от пропусков на бумажных носителях и перевести эти административные процедуры в электронный вид. Работаем над упрощением порядка пребывания в погранзоне, в частности, над расширением перечня документов на право нахождения на режимной территории для граждан Беларуси и над изменением порядка транзита. Мы планируем добавить к перечню водительское, служебное удостоверения, военный билет и некоторые другие», — передает БЕЛТА слова Анатолия Лаппо, председателя Госпогранкомитета.

При транзите через пограничную зону иностранцам будет разрешено делать остановки и посещать объекты придорожного сервиса. Будет предусмотрен транзит к исключенным из пограничной зоны санаториям и другим местам массового отдыха без получения пропусков.