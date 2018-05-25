Путин пообещал ввести Россию в число крупнейших экономик

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Россия близка ко входу в пятерку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности, сказал президент РФ. 

«По паритету покупательной способности мы практически близки к этому, был момент даже, когда мы вошли в эту пятерку. По разным показателям движение происходит то вниз, то вверх, но мы ставим своей задачей закрепиться в этой пятерке, и так оно, я уверен, и будет», — передает RIA.ru слова Путина на Петербургском международном экономическом форуме.

Паритет покупательной способности обозначает соотношение двух валют, исходя из цен на аналогичные товары в двух странах.

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Тэги: российская экономика Персона: Владимир Путин Город: Санкт-Петербург

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