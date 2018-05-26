Сегодня православные отмечают Троицкую родительскую субботу: что можно и нельзя делать

Сегодня православные отмечают Троицкую родительскую субботу. В этот день принято поминать усопших. Данная традиция ведет свое начало с апостольских времен.

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Следуя традиции, церковь призывает совершать перед днем Пресвятой Троицы поминовение всех усопших благочестивых праотцов, отцов, братьев и сестер.

В этот день после посещения храмов православные отправляются на кладбище, читают молитвы за упокой души умерших родственников, приводят в порядок могилы.

Церковь считает, что в этот день важнее отстоять богослужение в храме, чем поехать на кладбище, так как умершим родным и близким людям гораздо важнее молитва, чем посещение могилы.

Согласно народным традициям, нельзя работать по дому, включая даже мытье посуды, хотя священники не настаивают на запрете на работу. По их словам, достаточно, чтобы домашние хлопоты не мешали молитве и посещению храма.

Кроме того, в старину на Руси действовали запреты, связанные с водой: нельзя было стирать, полоскать белье, мыться и купаться в открытых водоемах и т.д.