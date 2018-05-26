Кто победит в финале Лиги чемпионов: букмекеры сделали ставки

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Сегодня вечером в Киеве пройдет финал главного клубного футбольного турнира Старого света – Лиги чемпионов УЕФА.

Долгий путь группового этапа и плей-офф до конца прошли лишь две команды – «Реал» и «Ливерпуль», они и разыграют заветный трофей.

В финале букмекеры считают фаворитом испанцев, ставки на викторию которых принимаются с коэффициентом 2.20-2.25, на ничью 3.75-3.90, а на победу англичан – 3.10-3.20.

Напомним, «королевский клуб» является победителем ЛЧ последних двух сезонов.

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Тэги: Лига чемпионов Город: Киев

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