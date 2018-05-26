Сергей Шнуров написал поэтическое откровение по поводу развода с Матильдой

Фронтмен рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров сообщил на своей странице в социальной сети, что разводится с супругой Матильдой.

Фото со страницы Сергея Шнурова в соцсети

Он попросил журналистов «не нарушать наше личное пространство».

Певец также опубликовал стихотворение, которое, судя по всему, связано с расставанием (ВНИМАНИЕ! Ненормативная лексика – 18+).

Матильда отметила, что в данный момент ей нелегко комментировать эту «печальную новость».

Она поблагодарила читателей своей страницы за поддержку.

Сергей Шнуров и Матильда (Елена) Мозговая познакомились в 2006 году и спустя четыре года поженились. Для музыканта это был третий официальный брак (первой женой стала Мария Исмагилова, второй – Светлана Костицына).

Также сообщалось, что в течение целого периода у музыканта была связь с актрисой Оксаной Акиньшиной (в момент начала их отношений девушке было 15 лет).

Сергею Шнурову 45 лет, он родился в Ленинграде, в честь которого и назвал свою группировку.

«Ленинград» любит шокировать своими эпатажными клипами, которые набирают миллионны просмотрови становятся поводом для обширных дискуссий.