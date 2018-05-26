Сергей Шнуров написал поэтическое откровение по поводу развода с Матильдой

/ Культура
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Фронтмен рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров сообщил на своей странице в социальной сети, что разводится с супругой Матильдой.

Сергей Шнуров написал поэтическое откровение по поводу развода с Матильдой
Фото со страницы Сергея Шнурова в соцсети

Он попросил журналистов «не нарушать наше личное пространство».

Певец также опубликовал стихотворение, которое, судя по всему, связано с расставанием (ВНИМАНИЕ! Ненормативная лексика – 18+).

 

Пускай сейчас мне больно очень. Я ранен, может и убит. И кровь сочится межу строчек. Уэльбек? Флешбэк? Или кульбит? Я рад тому, что ярко, сочно. Ошибки нет, я не учту. Мне есть,что вспомнить этой ночью. Я проебал свою мечту. Виновен? Или не виновен? Хотел, блядь, наебать судьбу? Любой баран местами овен. Нет. Я судьбу не наебу. Я есть - кто есть. И хоть ты тресни, Одень, помой и причеши. Придётся отвечать за песни, За пляски и раздрай души. Не сомневайтесь, я отвечу. То холодно, то горячо. Вот ночь прошла и сразу вечер. Мне жизнь выкатывает счёт.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)

Матильда отметила, что в данный момент ей нелегко комментировать эту «печальную новость».

Она поблагодарила читателей своей страницы за поддержку.

 

Фильм «Дело Собчака» это очень важное кино о времени и о роли личности в истории нашей страны, которую уже мы с вами продолжаем. Я под огромным впечатлением. Спасибо, @xenia_sobchak! Нам важно это знать. P.S.: мне нелегко комментировать ту печальную новость, которые многие из вас сегодня узнали. Я воздержусь и позволю себе личное оставить личным. Спасибо большое за слова поддержки тем, кто мне их отправил.

Публикация от Matilda Shnurova (@mshnurova)

Сергей Шнуров и Матильда (Елена) Мозговая познакомились в 2006 году и спустя четыре года поженились. Для музыканта это был третий официальный брак (первой женой стала Мария Исмагилова, второй – Светлана Костицына).

Также сообщалось, что в течение целого периода у музыканта была связь с актрисой Оксаной Акиньшиной (в момент начала их отношений девушке было 15 лет).

Сергею Шнурову 45 лет, он родился в Ленинграде, в честь которого и назвал свою группировку.

«Ленинград» любит шокировать своими эпатажными клипами, которые набирают миллионны просмотрови становятся поводом для обширных дискуссий

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Тэги: развод Персона: Сергей Шнуров Матильда Шнурова

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