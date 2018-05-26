Глава ГПК: Беларусь не станет «проходным двором» для нелегалов

«В условиях захлестнувшего страны Западной Европы миграционного кризиса мы не допустили превращения нашей страны в «проходной двор» для нелегалов, хотя опасность их активизации сохраняется и сегодня», - заявил председатель Государственного пограничного комитета Беларуси генерал-майор Анатолий Лаппо 25 мая на торжественном собрании во Дворце Республики по случаю 100-летия органов пограничной службы.

По словам Анатолия Лаппо, изменение обстановки на границе, возникновение новых вызовов пограничной безопасности требует своевременного эффективного реагирования.

«Современные органы пограничной службы, их структура, система управления, уровень подготовки личного состава, техническая оснащенность в полной мере обеспечивают готовность к выполнению задач по предназначению», - сказал он.

Как отметил председатель Госпогранкомитета, обстановка, складывающаяся вокруг Беларуси и на ее границах, непростая. Обострение геополитического противостояния в мире привело к новым конфликтам, значительно повысив уровень трансграничной преступности.

«Мы понимаем, к чему может привести нелегальная миграция, какие последствия контрабанды наркотиков, оружия, боеприпасов и токсических веществ. Мы знаем, что международные преступные группы не откажутся от своих замыслов на границе. Мы готовы противостоять им», - заявил председатель ГПК.

Поэтому, по его словам, каждая попытка нарушения нашей границы, пресеченная нашими пограничниками, обеспечивает не только национальную, но и региональную безопасность, защищает интересы соседних и других государств».

В то же время, как подчеркнул Анатолий Лаппо, «гостям Беларуси мы всегда рады».

«Наша граница не является препятствием для развития экономических, культурных связей с сопредельными и другими государствами. Для законопослушных граждан она всегда открыта», - сказал он.