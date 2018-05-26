Лукашенко вспомнил о грузинском гостеприимстве

В своем поздравительном послании президенту Грузии Георгию Маргвелашвили по случаю Дня Независимости и 100-летия восстановления грузинской государственности Александр Лукашенко выразил уверенность в продолжении развития двусторонних отношений.

Фото из аккаунта президента Грузии в соцсети

Он отметил, что нынешнее сотрудничество между странами успешно и динамично развиваются на принципах уважения и доверия.

«Яркая грузинская культура и богатые традиции гостеприимства находят теплый отклик у белорусов, которые самым благожелательным образом относятся к вашей прекрасной стране», - подчеркнул Лукашенко.

Глава белорусского государства еще раз отметил, что наша страна сделает все возможное для того, чтобы Грузия наращивала свои достижения.

Напомним, в марте этого года состоялся визит Лукашенко в это закавказское государство, в ходе которого вместе с грузинским коллегой посетил Тбилисский коньячный завод, где его угостили напитком выдержки 1893 года. Также в его честь была заложена бочка коньяка.