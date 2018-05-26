Лукашенко поздравил пограничников с профессиональным праздником

Александр Лукашенко уверен, что белорусские «зеленые фуражки» способны обеспечить мир и порядок на границе. Об этом говорится в поздравлении главы государства по случаю Дня пограничника.

Фото из архива пресс-службы президента

Он отметил, что нынешнее поколение пограничников хранит и приумножает боевые традиции своих предшественников.

Лукашенко подчеркнул, что сегодня воины на рубежах страны обеспечивают «надежную преграду современным вызовам и угрозам».

Глава государства не сомневается, что пограничники конкретными делами будут «оправдывать высокое доверие народа».

Отметим, что Александр Лукашенко и его сыновья – Виктор и Дмитрий в своей время служили в погранвойсках.

Накануне Дня пограничника Лукашенко удостоил ряд военнослужащих органов пограничной службы госнаград.

Так, орденом «За службу Родине» ІІІ степени награждены замглавы ГПК Игорь Печень и начальник 16-й погрангруппы Константин Молостов. Еще 13 военнослужащих удостоены медалей «За отличие в воинской службе» и «За отличие в охране государственной границы».