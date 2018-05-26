Микроавтобус сбил лося — погиб пассажир
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Граждане России и Молдовы пострадали в Быховском районе.
О ДТП сообщает областное МЧС. Авария случилась на автодороге Р-93 Могилев—Бобруйск возле деревни Чечевичи.
Водитель микроавтобуса Ford Transit из Молдовы сбил перебегавшего проезжую часть лося, после чего съехал в кювет и врезался в дерево. В машине находились шесть человек, в том числе двое детей.
В салоне оказались зажаты три человека: водитель и два пассажира на заднем сиденье. Один из зажатых пассажиров погиб. Пострадавших госпитализировали в Быховскую центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести. Животное погибло на месте аварии.
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