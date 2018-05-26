Ярмарка дешевых товаров проходит возле минского Дворца спорта
Ярмарка-распродажа непродовольственных товаров по сниженным ценам состоится 26 и 27 мая с 10 до 17 часов.
В расширенной распродаже товаров примут участие представители фирменной торговли концерна «Беллегпром», а также отечественные производители и торговые организации, сообщает
На площадке можно будет приобрести изделия со скидками более 30 %: швейные, трикотажные, галантерейные товары, одеяла, пледы, обувь и др.
Первая ярмарка-распродажа непродовольственных товаров состоялась осенью 2014 года. Она собирает около 100 предприятий и проходит дважды в год: весной и летом.
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