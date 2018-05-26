Ярмарка дешевых товаров проходит возле минского Дворца спорта

Ярмарка-распродажа непродовольственных товаров по сниженным ценам состоится 26 и 27 мая с 10 до 17 часов.

В расширенной распродаже товаров примут участие представители фирменной торговли концерна «Беллегпром», а также отечественные производители и торговые организации, сообщает Мinsknews.by .

На площадке можно будет приобрести изделия со скидками более 30 %: швейные, трикотажные, галантерейные товары, одеяла, пледы, обувь и др.

Первая ярмарка-распродажа непродовольственных товаров состоялась осенью 2014 года. Она собирает около 100 предприятий и проходит дважды в год: весной и летом.