Могилевский прыгун в высоту побил рекорд 25-летней давности

Легкоатлет Дмитрий Набоков установил новый рекорд Беларуси.

На соревнованиях Республиканской универсиады по легкой атлетике в Бресте Дмитрий Набоков преодолел планку с первой попытки на высоте 2 м 36 см, сообщает пресс-служба Белорусской федерации легкой атлетики. После одного неудачного выхода в сектор на отметке 2.40 спортсмен завершил соревнования.

Второе место на универсиаде занял другой Максим Недосеков, показавший результат 2 м 32 см.

Предыдущий рекорд страны — 2 м 34 см — был установлен Андреем Санковичем в мае 1993 года.