На иностранных болельщиков в Киеве завели 15 уголовных дел

Украинская полиция зафиксировала 26 правонарушений с участием иностранных фанатов накануне финала футбольной Лиги чемпионов.

Следователи начали 15 уголовных производств, из них: 10 краж, три хулиганства и два мошенничества, сообщает NV.ua .

Кроме того, составлено два административных протокола на иностранных граждан за совершение ДТП без пострадавших и распитие алкогольных напитков около гостиницы.

Финальный матч Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и английским «Ливерпулем» состоится сегодня, 26 мая, на НСК «Олимпийский» в Киеве.