На иностранных болельщиков в Киеве завели 15 уголовных дел
Украинская полиция зафиксировала 26 правонарушений с участием иностранных фанатов накануне финала футбольной Лиги чемпионов.
Следователи начали 15 уголовных производств, из них: 10 краж, три хулиганства и два мошенничества, сообщает
Кроме того, составлено два административных протокола на иностранных граждан за совершение ДТП без пострадавших и распитие алкогольных напитков около гостиницы.
Финальный матч Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и английским «Ливерпулем» состоится сегодня, 26 мая, на НСК «Олимпийский» в Киеве.
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