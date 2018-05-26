На иностранных болельщиков в Киеве завели 15 уголовных дел

/ Спорт
Просмотров: 133 Комментариев: 0

Украинская полиция зафиксировала 26 правонарушений с участием иностранных фанатов накануне финала футбольной Лиги чемпионов.

Следователи начали 15 уголовных производств, из них: 10 краж, три хулиганства и два мошенничества, сообщает NV.ua.

Белорусы делают приложения для «Ливерпуля» и десятков футбольных клубов

Кроме того, составлено два административных протокола на иностранных граждан за совершение ДТП без пострадавших и распитие алкогольных напитков около гостиницы.

Финальный матч Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и английским «Ливерпулем» состоится сегодня, 26 мая, на НСК «Олимпийский» в Киеве.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: финал Лиги чемпионов Лига чемпионов Большой футбол Город: Киев

Другие материалы на эту тему:

«Реал» снова на вершине. И спускаться не помышляет

«Реал» снова на вершине. И спускаться не помышляет

Голы и серия пенальти финала Лиги чемпионов

Голы и серия пенальти финала Лиги чемпионов

Футбол для дружбы & Лига чемпионов. Финал, но не финиш

Футбол для дружбы & Лига чемпионов. Финал, но не финиш

Зинедин Зидан порвал брюки чуть ниже спины

Зинедин Зидан порвал брюки чуть ниже спины

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)