Белорусы делают приложения для «Ливерпуля» и десятков футбольных клубов

В минском офисе Netco Sports работают полсотни сотрудников.

Компания появилась в 2008 году в Париже. В 2014 году она открыла офис в Минске, пишет dev.by .

Среди именитых заказчиков — «Ливерпуль», ПСЖ, «Монако», «Боруссия». Всего — порядка 20 команд из разных европейских чемпионатов.

Минские разработчики работают над тремя видами приложений. Первый — для футбольных клубов. Командам нужно удерживать болельщиков — в том числе и через современные каналы. В приложении можно узнать новости, заглянуть в соцсети клубов, посмотреть информацию об игроках. Во время матча можно участвовать в викторине, зарабатывая баллы.

Второй вектор работы — приложения для стадионов. Помимо матчей там проходят различные концерты. Пользователь хочет купить билет, посмотреть список событий арены, сориентироваться на месте, купить еду, после мероприятия он хочет заказать такси и делает это тоже через приложение.

Третья часть приложения относится к бродкастингу. Спортивные телеканалы хотят, чтобы матчи смотрели не только по телевизору, но и через планшеты и смартфоны.