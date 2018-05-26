Повредившему картину «Иван Грозный убивает своего сына» грозит до трех лет тюрьмы

/ Культура
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Мужчина специально приехал посмотреть на картину, а напал на нее из-за того, что выпил в буфете.

Задержанный признался в содеянном. Он объяснил поступок нетрезвым состоянием, сообщает RIA.ru.

Хулиган разбил стекло картины металлическим столбиком ограждения и нанес ей повреждения.

Следователи возбудили уголовное дело. За содеянное грозит до трех лет лишения свободы. Статья также предусматривает наказание в виде штрафа до трех миллионов рублей, обязательные работы на срок до 400 часов или принудительные работы на срок до трех лет.

Картина уже подвергалась нападению. В 1913 году ее трижды ударил ножом иконописец-старообрядец Абрам Балашов.

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Тэги: Третьяковская галерея картина вандализм Персона: Иван Грозный Город: Москва

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