Повредившему картину «Иван Грозный убивает своего сына» грозит до трех лет тюрьмы

Мужчина специально приехал посмотреть на картину, а напал на нее из-за того, что выпил в буфете.

Задержанный признался в содеянном. Он объяснил поступок нетрезвым состоянием, сообщает RIA.ru .

Хулиган разбил стекло картины металлическим столбиком ограждения и нанес ей повреждения.

Следователи возбудили уголовное дело. За содеянное грозит до трех лет лишения свободы. Статья также предусматривает наказание в виде штрафа до трех миллионов рублей, обязательные работы на срок до 400 часов или принудительные работы на срок до трех лет.

Картина уже подвергалась нападению. В 1913 году ее трижды ударил ножом иконописец-старообрядец Абрам Балашов.