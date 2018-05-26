Изменений в ЦТ в нынешнем году не будет — Карпенко

/ Общество
Просмотров: 47 Комментариев: 0

Готовящиеся изменения коснутся вступительной кампании 2019 года.

«Пока не будем вводить в заблуждение абитуриентов. Пусть они готовятся по существующим правилам и утвержденным программам», — передает БЕЛТА слова министра образования Игоря Карпенко.

Чиновник посоветовал абитуриентам систематизировать знания и основательно подготовиться, чтобы во время вступительной кампании показать достойные результаты.

Он уточнил, что когда будут подписаны правила приема в новой редакции, то «все узнают заранее, и можно будет обсуждать».

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: централизованное тестирование Министерство образования и науки Персона: Игорь Карпенко

Другие материалы на эту тему:

На ЦТ записалось более 200 тысяч человек

На ЦТ записалось более 200 тысяч человек

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)