Изменений в ЦТ в нынешнем году не будет — Карпенко
Готовящиеся изменения коснутся вступительной кампании 2019 года.
«Пока не будем вводить в заблуждение абитуриентов. Пусть они готовятся по существующим правилам и утвержденным программам», — передает
Чиновник посоветовал абитуриентам систематизировать знания и основательно подготовиться, чтобы во время вступительной кампании показать достойные результаты.
Он уточнил, что когда будут подписаны правила приема в новой редакции, то «все узнают заранее, и можно будет обсуждать».
Обсудим?