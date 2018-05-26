Изменений в ЦТ в нынешнем году не будет — Карпенко

Готовящиеся изменения коснутся вступительной кампании 2019 года.

«Пока не будем вводить в заблуждение абитуриентов. Пусть они готовятся по существующим правилам и утвержденным программам», — передает БЕЛТА слова министра образования Игоря Карпенко.

Чиновник посоветовал абитуриентам систематизировать знания и основательно подготовиться, чтобы во время вступительной кампании показать достойные результаты.

Он уточнил, что когда будут подписаны правила приема в новой редакции, то «все узнают заранее, и можно будет обсуждать».