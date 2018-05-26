27 мая в парке Победы в Минске пройдет «зеленый» забег в помощь детям

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В Минске 27 мая пройдет «зеленый» марафон «Бегущие сердца» в помощь детям. «БПС-Сбербанк» предложил всем желающим преодолеть 4,2 км в зеленой зоне парке Победы и лично внести вклад в доброе дело. Принять участие в забеге можно бесплатно.

Беговая инициатива будет международной. Вместе с минчанами «зеленые» маршруты преодолеют в 55 городах России и Казахстане. Принять участие может каждый желающий — для этого надо прийти к месту старта в спортивной одежде и обуви. Также предусмотрена предварительная регистрация.

Для удобства бегунов зоны старта и финиша будут оформлены арками, флажками и лентами. Каждый участник получит комплект наклеек на одежду с порядковым номером. Бегать предстоит на результат: победителей и призеров в мужском и женском зачетах определят судьи, но без фиксации времени каждого участника. За первые места полагаются медали и грамоты.

Всех бегунов ожидают у входа в парк Победы с 09:00, а сам забег стартует ровно в 11:00. Групповая разминка с тренером начнется в 10:30. После награждения все желающие смогут поучаствовать в создании сердца из воздушных шаров. Также будет организован стол для пожертвований.

Зеленый марафон в Минске проводит «БПС-Сбербанк» вместе с благотворительным фондом «Белый аист».

«Мероприятие имеет несколько целей: это и здоровый образ жизни, и рука помощи. Забег направлен на привлечение внимания к детям, нуждающимся в поддержке. При этом каждый может внести посильный вклад», — отметили организаторы.

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Тэги: забег помощь детям Город: Минск

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