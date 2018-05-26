Антиатомная акция «Островецкий шлях» прошла 26 мая в Заславле

Около 20 политиков и активистов различных демократических организаций приняли участие 26 мая в Заславле (Минский район) в «Островецком шляхе» и круглом столе по атомной проблематике.

В акции участвовали в том числе заместитель председателя Белорусской партии «Зеленые» Дмитрий Кучук, сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» (БХД) Павел Северинец, один из лидеров движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик.

«Мы провели небольшой митинг, прошли к центру города, провели круглый стол», — рассказал в комментарии для БелаПАН Северинец. Собравшиеся говорили о последствиях аварии на ЧАЭС и предполагаемых проблемах, связанных со строительством АЭС в Островце.

По словам Северинца, происходящее снимали сотрудники милиции в штатском.

Первоначально планировалось провести в Заславле уличную акцию по проблематике последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции и угроз при строительстве АЭС в Островце. Однако местные власти не разрешили ее.