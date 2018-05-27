Двое детей погибли на пожаре в Бобруйске

Дети в ночь с субботы на воскресенье остались дома одни и задохнулись во время пожара.

Очевидцы сообщили в МЧС о пожаре в 2:41, сообщает пресс-служба МЧС Беларуси.

Пожарные вскрыли металлическую дверь в квартире девятиэтажки на восьмом этаже и обнаружили сильное задымление. На полу в спальне лежали мальчик и девочка. Они были еще живы, но медикам спасти их не удалось.

Теперь выясняются причины пожара. Пока известно, что мать детей в момент пожара отсутствовала, а старший ребенок находился у бабушки.