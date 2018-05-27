Получивший травму в финале Лиги чемпионов Мохамед Салах сможет сыграть на ЧМ-2018

Лидер сборной Египта по футболу и «Ливерпуля» Мохамед Салах, получивший травму в финале Лиги чемпионов, сможет сыграть на чемпионате мира в России. Об этом уведомил министр спорта страны Халед Абдель Азиз на своей странице в Facebook.

Фото: liverpoolfc.com

По его словам, восстановление форварда займет две недели. После нескольких дней отдыха и прохождения первой стадии лечения футболист присоединится к национальной команде.

«Если говорить на простом языке, то у него проблема со связками плечевого сустава. Ожидаемая продолжительность лечения — две недели. Медицинский штаб «Ливерпуля» в контакте с врачами сборной Египта. Они согласуют лечение. Мохамед останется в Ливерпуле, чтобы пройти реабилитацию, а затем присоединится к сборной в Италии. Он должен быть в окончательной заявке сборной, которую огласим 4 июня. Ему нужно будет отдохнуть несколько дней после финала и потратить их на восстановление. Он будет выполнять специальные упражнения, чтобы быть готовым к этому времени», — цитирует «Спорт-Экспресс» египетского министра.

Напомним, в середине первого тайма Салах повредил плечо при падении на газон после единоборства с капитаном мадридского «Реала» Серхио Рамосом. Врачи помогли лучшему бомбардиру «Ливерпуля» вернуться в игру, но на 30-й минуте он вновь упал и со слезами покинул поле.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал травму Салаха очень серьезной. Позднее врач сборной Египта Мохамед Абу Эль-Эла связался с медицинским штабом мерсисайдского клуба и получил оптимистичную информацию о сроках восстановления футболиста. По результатам рентгеновского исследования врачи сделали прогноз о том, что Салах сможет сыграть на ЧМ-2018.

Финал Лиги чемпионов, проходивший в Киеве, завершился победой мадридского «Реала» над «Ливерпулем» со счетом 3:1.

В рамках подготовки к ЧМ-2018 сборная Египта проведет еще два товарищеских матча — с Колумбией (1 июня) и Бельгией (6 июня). На мундиале египтяне стартуют в группе А игрой с Уругваем, которая состоится 15 июня в Екатеринбурге.