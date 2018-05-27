Православные верующие отмечают День Святой Троицы

Православные верующие отмечают сегодня, 27 мая, День Святой Троицы, посвященный прославлению Бога Отца, Сына и Святого Духа.

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Святая Троица — один из главных христианских праздников. Его отмечают на 50 день после Пасхи. Поэтому второе название — Пятидесятница. Считается, что в этот день Святой Дух явился апостолам, и они обрели удивительный дар говорить на разных языках, чтобы нести слово Божье по всему миру.

Служба на Троицу — одна из самых красивых в году. Убранство храмов украшают березовыми ветвями и цветами — они символизируют жизнь и обновление. Священнослужители облачаются в одеяния светло-зеленого цвета.

В народе считается, что к Троице в доме надо обязательно сделать генеральную уборку, выбросить все ненужное. Хозяйки готовят щедрые угощения, но традиционно главным блюдом в это праздник был и остается каравай. Троица считалась началом лета, дождь в этот день — к грибам и урожаю, а вот купаться не разрешалось. По поверьям, собранные на следующий день после Троицы травы обладают сильными целебными свойствами.