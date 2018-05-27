Видеофакт. Пожар в крупнейшем парке развлечений ФРГ — никто из 25 тысяч посетителей не пострадал
В Европа-парке находилось 25 тысяч посетителей, но никто не пострадал. Всем удалось организованно покинуть парк.
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В этот момент в парке находилось около 25 тысяч посетителей, но, по данным полиции, пострадавших в результате пожара нет. «Посетители организованно покинули парк», — сообщила местная полиция. Руководство парка сообщило через Twitter, что пока не решило, откроется ли парк на следующий день.
Европа-парк в городе Руст является самым посещаемым парком развлечений в Германии. В Европе он по этому показателю второй — после Диснейленда в Париже.
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