Фотофакт. Британские фанаты оставили после себя в киевском парке горы мусора
Британские футбольные фанаты, приехавшие болеть за свою команду на финал Лиги чемпионов в Киев, оставили после себя горы мусора в центральном парке имени Шевченко.
Как сообщает портал
Фотографии того, что сейчас творится в парке, разместил украинский журналист Александр Федченко на своей
По его словам, в парке достаточно урн, однако весь мусор европейцы бросали под ноги. Он пишет, что АПИ этом видел в парке даже совсем пустые урны.
Обсудим?