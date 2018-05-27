Фотофакт. Британские фанаты оставили после себя в киевском парке горы мусора

Британские футбольные фанаты, приехавшие болеть за свою команду на финал Лиги чемпионов в Киев, оставили после себя горы мусора в центральном парке имени Шевченко.

Как сообщает портал Цензор.НЕТ , в этом парке располагалась фан-зона для англичан, болельщиков «Ливерпуля».

Фотографии того, что сейчас творится в парке, разместил украинский журналист Александр Федченко на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, в парке достаточно урн, однако весь мусор европейцы бросали под ноги. Он пишет, что АПИ этом видел в парке даже совсем пустые урны.