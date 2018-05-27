Рейтинг самых надежных автомобилей мира возглавил Hyundai Accent

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Эксперты назвали самые безопасные и беспроблемные для автовладельцев машины.

Hyundai Accent (Solaris). Фото: 1gai.ru

Как сообщает сайт Пятого телеканала РФ, лучшим из лучших признан Hyundai Accent (Solaris). Специалисты заключили, что эту модель отличает высокий уровень надежности. Кроме того, его крайне редко отзывают дилерские центры.

Так же спокойно можно чувствовать себя и за рулем Chevrolet Equinox. Эта машина, по мнению автообозревателей, особенно хороша в дальних путешествиях. На третьем месте японская Toyota Corolla — ее любят во всем мире за смиренный нрав и максимальную надежность. Она также нетребовательна и удобна в  обслуживании.

Далее в списке Honda Civic, CR-V и Accord, Subaru Crosstrek, Toyota Camry, Hyundai Elantra и GMC Terrain.

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Тэги: самые безопасные авто рейтинг

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