Рейтинг самых надежных автомобилей мира возглавил Hyundai Accent
Эксперты назвали самые безопасные и беспроблемные для автовладельцев машины.
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Так же спокойно можно чувствовать себя и за рулем Chevrolet Equinox. Эта машина, по мнению автообозревателей, особенно хороша в дальних путешествиях. На третьем месте японская Toyota Corolla — ее любят во всем мире за смиренный нрав и максимальную надежность. Она также нетребовательна и удобна в обслуживании.
Далее в списке Honda Civic, CR-V и Accord, Subaru Crosstrek, Toyota Camry, Hyundai Elantra и GMC Terrain.
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