Иордания отказалась от совместного с Россией проекта по строительству АЭС

Власти Иордании решили отказаться от совместного с Россией проекта по строительству АЭС. Он оказался слишком дорогим для Аммана, пишет rosbalt.ru со ссылкой на Jordan Times.

Фото: rosatom.ru

Тендер на строительство в Иордании АЭС Россия выиграла в 2013 году. Межправительственное соглашение было подписано в марте 2015 года. Станцию Амман планировал запустить к 2025 году. Предполагалось, что 51% в этом проекте получит Иордания, а 49% — российская сторона. По плану станция мощностью 2 тысячи мегаватт должна была обойтись в 10 млрд долларов.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в правительстве Иордании, Амман не намерен полностью отказываться от сотрудничества с российской компанией и рассчитывает на ее поддержку в строительстве реакторов малой мощности, которые, как полагают в Аммане, будут безопаснее, потребуют меньше средств, и, возможно, к этому проекту удастся привлечь инвесторов.