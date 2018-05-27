Зампред Китая: Если получится в Беларуси — получится везде

Для китайской стороны проект по созданию индустриального парка «Великий камень» будет тестовым и покажет жизнеспособность инициативы «Один пояс и один путь».

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Об этом сегодня заявил заместитель председателя Китайской Народной Республики Ван Цишань после посещения парка «Великий камень», передает БелТА.

«Великий камень» — это очень важный проект в развитии инициативы «Один пояс и один путь». Если получится здесь — то получится реализовать эту инициативу везде, в целом», — заявил Ван Цишань.

«Надо думать и усиливать инвестиции в парк. В Китае много парков, в мире «Великий камень» — один. Он должен быть успешным», — подчеркнул заместитель Си Цзиньпина.

Это первый официальный визит высокопоставленного китайского чиновника в новой должности. Ван Цишань прибыл в Беларусь сегодня утром. В аэропорту его встречал премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.

«Один пояс и один путь» — выдвинутое в 2010-х годах председателем КНР Си Цзиньпином предложение объединённых проектов «Экономического пояса Шёлкового пути» и «Морского Шёлкового пути XXI века». В рамках проекта «Экономического пояса Шёлкового пути» рассматривается создание трёх трансевразийских экономических коридоров: северного (Китай — Центральная Азия — Россия — Европа), центрального (Китай — Центральная и Передняя Азия — Персидский залив и Средиземное море) и южного (Китай — Юго-Восточная Азия — Южная Азия — Индийский океан).