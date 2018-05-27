Житель Витебска встретил на лесной дороге медведя и заснял его

Встреча с медведем произошла на дороге в большом лесном массиве у деревни Желязняки Витебского района, сообщает портал «Народныя навiны Вiцебска» .

Фото: Кирилл Иванов / vk.com/id14105499

Фото встреченного хозяина леса опубликовал в социальной сети «Вконтакте» житель Витебска Кирилл Иванов. Он пишет, что на этой дороге часто встречал различных зверей, но такой хищник ему навстречу еще ни разу не выходил.

«Из за шока я не успел испугаться. Медведь минуты две-три не уходил, поэтому я успел его сфотографировать. Зверь был реально огромный, по фотографии этого трудно понять», — рассказал порталу Кирилл.

Это не первая в этом году встреча людей с медведем в Витебском районе. 23 марта четырехлетний самец травмировал жителя деревни Пукшино. Тогда в результате принятых мер медведя отогнали от населенного пункта на расстояние 7-8 километров, сообщало Минприроды.