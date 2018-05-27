Юбилей: под «мостом глупости» не прошла 150-я «Газель»

«Мост глупости» из Санкт-Петербурга отметил сегодня своеобразный юбилей. Под ним не смогла проехать 150-я «Газель».

Знаменитый мост находится на участке Ленсоветовской дороги под Софийской улицей и стал известен тем, что под ним не может проехать автомобиль высотой более 2,7 метров. Опасное место обозначено специальными знаками и большим плакатом, однако не все водители обращают внимание на предупреждения.

У моста есть собственный твиттер-аккаунт, где публикуются фото аварий.

«То, чего все так долго ждали, свершилось! 150я Газель (именно Газель!) приехала в этот солнечный воскресный денек!», — сообщается в блоге.

То, чего все так долго ждали, свершилось! 150я Газель (именно Газель!) приехала в этот солнечный воскресный денек! pic.twitter.com/qmKMjyov9f — Мост глупости (@FoolsBridge) 27 мая 2018 г.

Читатели отметили, что юбилейная авария произошла в День города.

Объединение перевозчиков России сегодня выложило видеоролик подъезда к мосту. На видео видно, что теперь вместе с предупреждающим плакатом висит юбилейная поздравительная растяжка.