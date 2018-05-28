У США особая позиция по приему Беларуси в ВТО

Наша страна в ближайшее время согласует свою позицию со всеми странами-участницами Рабочей группы по присоединению Беларуси к ВТО. Исключение составляют только США.

Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» в программе «Главный эфир» заявил первый зампред Совмина Василий Матюшевский.

«Мы удовлетворены ходом этих переговоров. По сути, в ближайшее время мы, наверное, согласуем нашу позицию со всеми основными участниками, кроме США», — рассказал Василий Матюшевский.

«У США своя особая позиция, которую мы еще будем конкретизировать с ними», - отметил первый вице-премьер.

10-е официальное заседание Рабочей группы ВТО по присоединению нашей страны прошло 15 мая в Женеве. Также 14-17 мая белорусская делегация провела очередной раунд двусторонних переговоров по доступу на рынок товаров и услуг с семью членами ВТО.

Вступление в ВТО требует от страны-кандидата имплементации в национальное законодательство и выполнения ряда системных правил, обязательных для всех стран – членов организации. Переговоры по доступу на рынки товаров и услуг проводятся на двусторонней основе с заинтересованными странами-членами Рабочей группы. В состав Рабочей группы по присоединению Беларуси к ВТО входит 47 стран-членов ВТО.