Лава вулкана Килауэа на Гавайях может отрезать последний путь для эвакуации населения

На Гавайях продолжает извергаться вулкан Килауэа. Из-за его активности уже были эвакуированы тысячи человек. Теперь же, по прогнозам сейсмологов, лава от вулкана может в самое ближайшее время отрезать путь для дальнейшей эвакуации.

С начала извержения потоки лавы уничтожили около 100 строений и накрыли территорию по площади больше, чем Манхэттен.