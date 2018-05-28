Лава вулкана Килауэа на Гавайях может отрезать последний путь для эвакуации населения

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На Гавайях продолжает извергаться вулкан Килауэа. Из-за его активности уже были эвакуированы тысячи человек. Теперь же, по прогнозам сейсмологов, лава от вулкана может в самое ближайшее время отрезать путь для дальнейшей эвакуации.

С начала извержения потоки лавы уничтожили около 100 строений и накрыли территорию по площади больше, чем Манхэттен.

По словам специалистов, подземное давление в вулкане повышается и, в связи с этим, существует угроза мощного извержения, сообщает «Голос Америки».

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Тэги: вулкан Гавайи

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