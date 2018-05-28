Польша хочет американскую базу на своей территории. И готова за это заплатить огромные деньги

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Власти Польши готовы выделить и вложить 2 млрд долларов в создание постоянной военной базы США на территории своей страны.

Данная инициатива и пути ее реализации прописаны в документе «Предложение о постоянном присутствии США в Польше». Он был разработан в целях «углубления оборонного сотрудничества с США, включая увеличение присутствия американских войск в Польше» в 2018 году.

Документ направлен в конгресс США, ряду правительственных структур и аналитических центров.

Одной из главных причин необходимости такой базы авторы документы называют «сдерживание опасной позиции России, которая угрожает Европе», пишет РБК.

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Тэги: Польша-США НАТО

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