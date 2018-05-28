Из-за переноса рабочих дней изменяется график работы общественного транспорта

/ Общество
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В июле, из-за Дня Независимости будет внесено изменение в рабочий график. Это предусмотрено постановлением правительства.

Так, рабочий день понедельника, 2 июля, будет выходным. Отработать его необходимо будет в субботу, 7 июля.

В связи с этим переносом изменится и график работы наземного общественного транспорта.

Как сообщили в Мингортрансе, автобусные, троллейбусные (за исключением 1.07.) и трамвайные маршруты 1, 2 и 3 июля будут выполняться по графику выходного дня.

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Тэги: День Независмости-2018 общественный транспорт Город: Минск

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