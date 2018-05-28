Ночью на проспекте Дзержинского БМВ влетел в столб

В ночь на понедельник на столичном проспекте Дзержинского напротив дома №23 водитель 1987 года рождения на БМВ 520 2006 года выпуска врезался в мачту уличного освещения.

Автомобиль получил серьезные повреждения. На место ДТП выбывали сотрудники МЧС. Они деблокировали из БМВ пассажира 1987 года рождения, который с предположительным диагнозом «перелом двух ног, ушиб грудной клетки, ЧМТ» был госпитализирован, сообщает МЧС.

Фото МЧС