Ночью на проспекте Дзержинского БМВ влетел в столб

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В ночь на понедельник на столичном проспекте Дзержинского напротив дома №23 водитель 1987 года рождения на БМВ 520 2006 года выпуска врезался в мачту уличного освещения.

Автомобиль получил серьезные повреждения. На место ДТП выбывали сотрудники МЧС. Они деблокировали из БМВ пассажира 1987 года рождения, который с предположительным диагнозом «перелом двух ног, ушиб грудной клетки, ЧМТ» был госпитализирован, сообщает МЧС.

 

Фото МЧС

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Тэги: ДТП МЧС Город: Минск

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