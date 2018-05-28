Разборка ранее судимых закончилась убийством

/ Происшествия
Просмотров: 380 Комментариев: 0

Сельский конфликт ранее судимых мужчин закончился убийством, сообщили в милиции региона.

Как отмечается, убийство произошло в деревне Янковичи (Россонский район) днем в субботу. Правоохранители сообщили, что в 16:10 на улице с колото-резаной раной груди был обнаружен труп ранее судимого сельчанина.

По предварительным данным, два местных жителя, которые ранее отбывали наказание в «местах не столь отдаленных», поссорились. Не найдя аргументов, один из них ударил ножом оппонента.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: убийство поножовщина Город: Россоны

Другие материалы на эту тему:

Дело об убийстве минского менеджера дошло до суда. Тело так и не найдено

Дело об убийстве минского менеджера дошло до суда. Тело так и не найдено

Изнасиловал, убил, тело спрятал в диван. Расследуется гибель 20-летней минчанки

Изнасиловал, убил, тело спрятал в диван. Расследуется гибель 20-летней минчанки

Женщину осудили на 15 лет за выброшенного в туалет младенца

Женщину осудили на 15 лет за выброшенного в туалет младенца

«Не знаю, зачем я ее убил». Гомельский подросток по пьяни зарезал учителя

«Не знаю, зачем я ее убил». Гомельский подросток по пьяни зарезал учителя

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте