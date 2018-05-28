Разборка ранее судимых закончилась убийством

Сельский конфликт ранее судимых мужчин закончился убийством, сообщили в милиции региона.

Как отмечается, убийство произошло в деревне Янковичи (Россонский район) днем в субботу. Правоохранители сообщили, что в 16:10 на улице с колото-резаной раной груди был обнаружен труп ранее судимого сельчанина.

По предварительным данным, два местных жителя, которые ранее отбывали наказание в «местах не столь отдаленных», поссорились. Не найдя аргументов, один из них ударил ножом оппонента.