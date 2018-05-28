Порошенко заступился за геев: мы должны построить толерантное европейское общество

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По мнению главы украинского государства Петра Поршенко, законодательные инициативы, направленные на ограничение конституционных прав граждан, в том числе маршей равенства, прайдов, гей-парадов, фестивалей квир-культуры, являются неконституционными.

Фото пресс-службы президента Украины

Глава Ассоциации миссионерских церквей евангельских христиан Украины Виктор Танцюра разместил петицию о прекращении пропаганды гомосексуализма и защите традиционных семейных ценностей, которая собрала 25 тыс. голосов.

Порошенко в своем ответе на данное обращение подчеркнул, что поддерживает обеспокоенность общественности по затронутой проблеме. Однако считает, что «наша общая задача — построить толерантное, демократическое и европейское общество в Украине».

Президент также заметил, что «обязанностью каждого человека есть не посягать на права и свободы, честь и достоинство других людей».

Кроме этого глава государства подчеркнул, что Основной закон страны гарантирует гражданам «равные права и свободы» и все они равны перед законом. При этом, обратил внимание Порошенко, ни у кого не может быть «привилегий или ограничений по признакам убеждений, пола и другим».

Он также напомнил, что законами Украины запрещаются любые формы дискриминации, в том числе и подстрекательство к дискриминации.

Президент Украины предложил главе правительства проанализировать реализацию государственной семейной политики и внести соответствующие предложения по решению имеющихся проблем в этой сфере.

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Тэги: Украина геи толерантность Персона: Петр Порошенко Виктор Танцюра

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