В Бресте школьница погибла, упав с крыши девятиэтажки

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В Бресте в результате падения с высоты погибла 14-летняя местная жительница.

В Бресте школьница погибла, упав с крыши девятиэтажки

Фото pixabay.com

Как сообщил БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк, тело девочки обнаружено 27 мая около 23.25 прохожими под окнами девятиэтажного жилого дома на бульваре Космонавтов.

По предварительным данным, школьница сбросилась с крыши дома.

Проверку по факту гибели девочки проводит Брестский межрайонный отдел Следственного  комитета.

Она училась в одной из школ города. Проживала в доме, возле которого обнаружено ее тело.

По данным правоохранителей, в последнее время подобные случаи в регионе участились.

Так, в Брестской области в начале мая из окна выпала годовалая девочка. К счастью, ребенок не погиб.

9 мая одиннадцатиклассница из Бреста разбилась после падения с 14-го этажа. 10 мая брестчанин выпал с восьмого этажа и умер в больнице.

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Тэги: выпала дети гибель школьницы Город: Брест

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