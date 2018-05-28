В Березе пассажирский поезд сбил мужчину

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Березовские следователи выясняют подробности инцидента, произошедшего на железнодорожной станции «Береза-Город», в результате которого тяжелые травмы получил 51-летний сельчанин.

Фото pixabay.com

Как сообщается, мужчина переходил железнодорожные пути в установленном месте и не заметил приближение пассажирского поезда сообщением «Минск — Брест».

В настоящее время мужчина находится в больнице, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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Тэги: попал под поезд Город: Береза

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