Бывший главком сборной Беларуси: в Финляндии в какую деревню не приедешь поля идеальные, а у нас такого нет

Экс-наставник национальной сборной Беларуси по футболу Георгий Кондратьев, который ныне тренерует клуб первой лиги «Белшину», раскритиковал инфраструктуру белорусского футбольного хозяйства.

Он считает, чтобы развивать футбол в стране, необходимо привести в порядок спортсооружения: «Мы в XXI веке живем. Везде уже научились делать хорошие поля, а мы никак не можем. Не может команда обеспечить [хорошее поле] пусть играет на первенство области».

Кондратьев подчеркнул, что на таких полях, которые есть в Беларуси играть в красивый футбол невозможно.

Он вспомнил свой легионерский опыт: «Я играл во второй лиге в 20 лет назад. Городок 2 тыс. жителей — поле идеальное. А это же северная страна. В какую бы деревню не приезжали — везде поле идеальное. Ну что мы поле не можем сделать хорошее, неужели это так сложно?»

Бывший главный тренер сборной уверен, что идеальный газон можно сделать за месяц.