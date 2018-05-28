Японская еда «заставила» девушку заняться оральным сексом

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В необычной истории пытаются разобраться московские правоохранители — к ним с заявлением об изнасиловании обратилась жительница столицы.

Фото pixabay.com

Как сообщается, девушка познакомилась в соцсетях с парнем и через некоторое время переписки согласилась встретиться с ним.

Пара решила провести время в одном из кафе. По словам девушки, все шло хорошо, пока им не принесли еду — роллы. Именно после этого ее потянуло на «приключения».

Москвичка утверждает, что роллы, в которые было что-то подсыпано, «заставили» ее заняться оральным сексом с новым знакомым.

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Тэги: оральный секс секс еда роллы Город: Москва

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