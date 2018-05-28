Больше всего туристов в Литву приезжает из Беларуси и России

За первый квартал 2018 года в отелях Литвы останавливалось 267,9 тыс иностранных туристов.

Рост составил 7,7% по отношению к аналогичному периоду 2017 года, сообщает Департамент статистики Литвы.

Больше всего гостей приехало из России (16,1%), Беларуси (13,6%), Латвии (10,9%) и Польши (9,4%). Рост составил 9,4%.

По сравнению с первым кварталом прошлого года из Беларуси приехало на 1,2% меньше туристов.

Число туристов из Азии также выросло - Китай (на 23,4%), Япония (на 15,3%), Южная Корея (на 12,3%) и Израиль (на 5,7%). Путешественников из скандинавских стран (Дания, Норвегия, Швеция) стало на 1,9% меньше, чем в аналогичный период в 2017 году.