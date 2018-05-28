Видеофакт. В Париже иммигрант спас ребенка, по балконам забравшись на пятый этаж
В Париже 26 мая иммигрант из Мали Мамуду Гассама совершил героический поступок – без страховки по балконам взобрался на пятый этаж дома, чтобы спасти ребенка.
Малолетний повис на перилах балкона. Проходивший мимо Гассама увидел это и тут же бросился на помощь. Примерно за 30 секунд он вскарабкался на пятый этаж и втащил ребенка на балкон.
Видео инцидента было
28 мая президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в Фейбуке
«Я сказал ему, что в благодарность за его подвиг... парижская пожарная бригада готова принять его. Я также предложил ему обратиться с просьбой о натурализации. Потому что Франция – это воля, и господин Гассама продемонстрировал, что она у него есть», – написал Макрон.
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