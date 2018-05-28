В Беларуси за четыре месяца из-за недосмотра взрослых погибли более 30 детей

В январе-апреле в нашей стране 32 ребенка умерли от внешних причин. Ответственность за эти трагедии лежит на взрослых, отметила 28 мая главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Валентина Волчок.

Всего за четыре месяца, по ее словам, в Беларуси умерли 162 ребенка, пишет БЕЛТА .

Валентина Волчок напомнила о нескольких трагических случаях, когда дети, оставаясь без присмотра взрослых, погибали. «Ни в одной стране матери не предоставлено возможности целых три года смотреть своего ребенка. Так давайте обеспечим их безопасность», — призвала Валентина Волчок.