Появилось секс-видео в поддержку кандидата в президенты Украины

В сети набирает популярность клип на песню-пародию Army Of Lovers «Sexual Revolution».

Иво Бобул / Фото из сети артиста

Ролик пропагандирует певца, народного артиста Украины Иво Бобула (Ивана Бобула) в качестве кандидата в президенты.

О своем намерении баллотироваться на высший государственный пост он заявил в конце прошлой неделе в эфире одной из телепередач.

Свою кандидатуру Бобул решил выставить, так как, по его мнению, «страна идет не туда, куда ужно».

Отметим, что выборы главы государства у наших южных соседей запланированы на следующий год.

Сегодняшние рейтинги демонстрируют, что новым президентом Украины вполне могут стать шоу-мен Владимир Зеленский и музыкант Святослав Вакарчук.