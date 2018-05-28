Появилось секс-видео в поддержку кандидата в президенты Украины
В сети набирает популярность клип на песню-пародию Army Of Lovers «Sexual Revolution».
Ролик пропагандирует певца, народного артиста Украины Иво Бобула (Ивана Бобула) в качестве кандидата в президенты.
О своем намерении баллотироваться на высший государственный пост он заявил в конце прошлой неделе в эфире одной из телепередач.
Свою кандидатуру Бобул решил выставить, так как, по его мнению, «страна идет не туда, куда ужно».
Отметим, что выборы главы государства у наших южных соседей запланированы на следующий год.
Сегодняшние рейтинги демонстрируют, что новым президентом Украины вполне могут стать шоу-мен Владимир Зеленский и музыкант Святослав Вакарчук.
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