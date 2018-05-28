После массовой драки в Лунинецком районе милиция обнаружила труп 31-летнего россиянина

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В Лунинецком районе обнаружено тело 31-летнего гражданина России.

Как сообщил БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк, 27 мая в 14.45 тело россиянина без видимых признаков насильственной смерти на расстоянии около 200 метров от берега реки Цна рядом с деревней Дребск обнаружили сотрудники милиции.

Лунинецкий районный отдел Следственного комитета проводит проверку. Для установления причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.

По предварительным сведениям, 26 мая около 23:00 россиянин со знакомыми отдыхал на берегу Цны. В ночь на 27 мая возле реки произошла массовая драка между жителями Дребска и Лунинца. По данному факту Лунинецким районным отделом Следственного комитета возбуждено дело по ч. 3 ст. 339 УК (хулиганство).

В рамках расследования дела задержано 12 человек 1997-1999 годов рождения. Один из участников драки получил травмы и находится в больнице.

«Наличие или отсутствие причинно-следственной связи между смертью россиянина и этой дракой будет установлено с учетом результатов судебно-медицинской экспертизы, а также проведения ряда следственных и процессуальных действий», — отметил Иванюк.

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Тэги: драка Город: Лунинец

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